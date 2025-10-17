第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。市街地のコースでは、午前８時半頃から約１時間にわたり交通規制が行われる。レースは、昨年より約１時間早い午前８時半に陸上自衛隊立川駐屯地の滑走路をスタート。市街地の公道を経て、国営昭和記念公園内のゴールを目指す。立川駐屯地内で観戦はできない。読売新聞は当日、予選会の結果