ガールズグループ・ＩＬＬＩＴ（アイリット）のＭＯＫＡが体調不良により、インドネシアで１８日と１９日（現地時間）に行われる「Ｌｉｖｉｎ’ＭｕｓｉｃＦｅｓｔ２０２５Ｊａｋａｒｔａ」には参加しないと１７日、所属事務所のＢＥＬＩＦＴＬＡＢが韓国のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）で発表した。同社は「ＭＯＫＡが体調不良で病院へ行ったところ、しばらく安静が必要だと