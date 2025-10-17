中国の外務省は17日、死去した村山富市元首相について「中国の古くからの友人で長年にわたり日中友好に尽力した」とコメントし哀悼の意を表明しました。中国外務省報道官：正義感ある政治家として、村山富市氏が中日友好事業促進のために果たした貢献は永遠に記憶されるだろう。中国の外務省の報道官はこのように述べ、村山氏の死去に哀悼の意を表明しました。また、過去の植民地支配と侵略について反省とお詫びを表明したいわゆる