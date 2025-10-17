とちぎテレビ 地域ぐるみで犯罪の防止に取り組む「全国地域安全運動」期間中の１７日、さくら市で市内出身のご当地アイドルが一日警察署長を務め、犯罪被害防止を呼びかけました。 さくら警察署の石塚俊光署長から一日警察署長に任命されたのは、とちぎ未来大使の姉妹ユニット「Ｌｏｖｉｎ＆Ｓ（ラヴィンズ）」の姉のみゆさんと妹のあゆさんです。２人はさくら市出身で、県内でライブやイベントに多数出演し、とちぎテレビ