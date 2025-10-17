お笑いコンビ、TKO木本武宏（54）が17日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。お笑いイベントで差し入れたまんじゅう代を後輩芸人に請求したとされる騒動について言及した。番組は木本が、大阪の各事務所の芸人が集まるお笑いライブで、一番先輩だった木本がまんじゅうを差し入れたが1個100円の値札を付けていたことが明かされた。木本は「ほんま、タチの悪いネットニュースの見出しやで。これほんまに自分