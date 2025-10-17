10月17日、かまいたち・山内健司がInstagramを更新した。【写真】長男と将棋を指すほのぼのSHOTを公開山内は、自身のInstagramアカウントにて、「長男と将棋を指せる日が想像より早くきました」「コンビニとかで売ってる簡易の将棋セットですけど、ルール大体覚えて時間あったら指してます」と明かし、長男と向かい合って将棋を指している様子などを公開。さらに、「金が1つ、次男の手によってトイレに流されたので私は飛車角金1つ