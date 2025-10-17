今回、Ray WEB編集部はバイト先での困ったエピソードについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は居酒屋でバイトをしています。ある日、常連客の早乙女さんから恋人はいるのかと聞かれ……？主人公はお釣りを渡すと、早乙女さんに手を握られました。そして食事に誘われ、あまりの出来事にドン引きしている様子です。このあと主人公は一体どうなるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：Junieライター Ray WEB編集部