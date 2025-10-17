17日も県内各地でクマの出没が相次いでいます。潟上市では17日朝、親子とみられるクマが住宅街の畑に現れ、目撃から約8時間、とどまり続けました。現場は潟上市天王字追分の住宅街にある畑です。五城目警察署の調べによりますと、17日午前7時ごろ、散歩をしていた近所の女性が2頭のクマを目撃し、警察に通報しました。2頭は体長約1メートルと体長約50センチで親子とみられています。クリの木にのぼったり下りたりしながら畑