山口県立美術館で開かれている歌川国芳展の入場者が1万人を達成し、記念のセレモニーが行われました。1万人目の入場者となったのは防府市から親子でやってきた波多里恵さんと洋子さんです。山口放送の村重理是常務から展覧会の図録や記念品が贈られました。（波多里恵さん）「とってもびっくりしました。こんなことあるんだと」「どくろが描いてある浮世絵、気になったのでこの目でしっかり見たい」県立美術館で開かれている