友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイト先での困ったエピソードについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は居酒屋でバイトをしています。ある日主人公は常連客の早乙女さんにお釣りを渡すと、彼に手を握られました。そして食事に誘われ、あまりの出来事にドン引きします。このあと主人公