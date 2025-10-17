2026年春の石川県知事選挙への出馬を正式に表明した山野之義前金沢市長が、17日、自民党と公明党の県内組織を訪れ推薦願を提出しました。知事選に再挑戦する決意を固めた前の金沢市長・山野之義氏。自民党県連の下沢佳充幹事長を訪ねました。山野之義前金沢市長「下沢県議、お久しぶりです」「自民党さんからも推薦を頂ければ大変心強いと思う。ぜひ推薦願を受け取ってもらえればと思います」もともと自民党所属の金沢市議だった山