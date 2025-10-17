18日(土)は、前線をともなった低気圧が日本海を通り、北陸や東北に進む見込みです。19日(日)にかけて北陸では雷をともない激しい雨が降り、大雨になるところがありそうです。土砂災害などに注意・警戒してください。18日午前9時の予想天気図です。北海道の西、さらに山陰沖にそれぞれ中心を持つ低気圧があります。山陰沖の低気圧が日本海を進み、寒冷前線が通過をするときに北陸や東北などに大雨をもたらすおそれがあります。18日