エア・システムは、航空会社4社との日本地区総代理店契約を10月20日付けで終了する。契約を終了するのは、エア・アスタナ、クロアチア航空、モーリシャス航空、ロイヤル・ヨルダン航空の4社。エア・システムはオーバーシーズ・トラベルの完全子会社で、1984年に設立。2009年からモーリシャス航空、2011年からクロアチア航空とロイヤル・ヨルダン航空、2019年からエア・アスタナの日本地区総代理店を務めている。同社のウェブサイ