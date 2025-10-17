特殊詐欺に使う銀行口座のブローカー集団。口座を細かく値付けしていたことが分かりました。ブローカー集団「雨グループ」のリーダー・西川悠輔容疑者(32)ら男女7人は、闇バイトに応募した女(37)にスマートフォンを契約させ、預金口座と紐づけた上で譲り受けた疑いで17日朝、送検されました。警察は、年間およそ1000口座が特殊詐欺グループなどに渡り、1億円以上の詐