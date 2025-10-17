俳優の長澤まさみ、永瀬正敏が17日、都内で行われた映画『おーい、応為』の初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】綺麗すぎる…可憐な着物姿で登場した長澤まさみ葛飾北斎を永瀬、北斎の娘である応為を長澤が演じる。永瀬は「今回は経年変化と言いますか、どんどんこう小さくなっていく。しばらく会ってなかった親戚であったり、諸先輩方にあるあったり、うちの両親に会ったりしても、ふとした時にちっちゃくなったなっ