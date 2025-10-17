コメの適正価格はいくらなのか。三菱総合研究所の稲垣公雄フェローは「農家の総売上、利益、所得などを計算すると、これまでの5キロ2000円台になることはやっぱり難しい」という――。（第2回）※本稿は、稲垣公雄＋三菱総合研究所「食と農のミライ」研究チーム『日本人は日本のコメを食べ続けられるか』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／masa44※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／masa44■