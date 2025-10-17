◇パ・リーグCSファイナルステージ第3試合ソフトバンク―日本ハム（2025年10月17日みずほペイペイD）ソフトバンク・上沢直之投手（31）が、古巣・日本ハムに先制を許した。初回、先頭の水谷を右前打で出すと、続く田宮への初球がバッテリーミス。走者を二塁へ進めると、田宮の二ゴロで三塁まで進めた。レイエスには四球で1死一、三塁となり、郡司の右犠飛で先制点を奪われた。それでも続く清宮幸は1ボール2ストライ