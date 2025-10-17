◇セCSファイナルステージ第3戦阪神―DeNA（2025年10月17日甲子園）「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦が17日に行われ、阪神の2冠王・佐藤輝明内野手（26）が本塁打を放った。初回、1死一、二塁から、DeNA先発の左腕ケイのスライダーをバックスクリーンに放り込む先制3ラン。甲子園に大歓声を呼び起こした。「1打席目の初球から自分のスイングができたと思