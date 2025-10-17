輪島塗の海外展開に関して、オンラインで講演するイタリア・ミラノ大のロッセッラ・メネガッツォ准教授＝17日午後、石川県輪島市石川県などは17日、輪島塗の制作や販売に携わる事業者向けに、海外展開に関する講演会を輪島市で開いた。若手の人材育成や能登半島地震からの復興に役立ててもらう。日本の伝統工芸に詳しいイタリア・ミラノ大のロッセッラ・メネガッツォ准教授が講師としてオンライン参加し「外国人が輪島塗の作品の