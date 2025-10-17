〈福井県産「いちほまれ」新CM発表会、ゲストに大島優子さんとタイムマシーン3号〉ふくいブランド米推進協議会は16日、都内で福井県産のブランド米「いちほまれ」の新作CM発表会を開いた。CMのイメージキャラクターとして起用されたのは、元AKBの女優、大島優子さん。シンボルサポーターに抜擢されたタイムマシーン3号の2人もゲストとして登壇した。TVCMは16日から、関東圏、静岡県含む中京圏、関西圏で流れる予定。「いちほまれ」