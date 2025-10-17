村山富市元首相が通っていた理容室に飾られている写真＝17日午後、大分市村山富市元首相の地元・大分では17日、突然の訃報に「残念」「地域の誇り」と別れを惜しむ声が広がった。温厚な人柄で知られ、近隣住民に気さくにあいさつする様子から「トンちゃん」の愛称で親しまれた。自宅前には弔問客に交じって住民らも訪れ、静かに手を合わせていた。村山さんの亡きがらが遺族とともに病院から自宅に戻ったのは午後3時ごろだった