■自民党は「動物園状態」に…大変な日本政治の転換点となっている2025年首班指名（首相指名選挙）をめぐる政治劇。26年間連れ添った公明党さんと「熟年離婚」を突き付けられた自由民主党は、いきなり単独少数与党に転落したまま臨時国会に突入することになってしまうのでしょうか。今回は特に、日本維新の会さんとの首班指名での連携から自維連立交渉、一度は破綻して連立解消となった公明党さんとの関係性、さらには野党の動向に