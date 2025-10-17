岩手県北上市の温泉旅館で、クマに襲われたとみられる従業員の男性が行方不明となっていましたが、17日、近くで男性とみられる遺体が見つかりました。遺体のそばには、1頭のクマがいて、猟友会によって駆除されました。◇17日朝、クマを駆除したという猟友会に話を聞きました。和賀猟友会鶴山博会長「（午前）9時10分ごろにクマの捕獲と被害者が見つかったと、その一報をもらいました。まさか露天風呂に来て引きずって