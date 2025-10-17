ブルージェイズは１６日（日本時間１７日）、敵地シアトルで行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦に８―２で勝利し、２勝２敗のタイに持ち込んだ。序盤からヒメネスの２ランなど効果的に得点を重ねたが、ひと際気を吐いたのは何と言っても先発したＭＬＢ通算２２１勝を誇るマックス・シャーザー投手（４１）だった。４点リードの５回二死一塁の場面で、ダッグアウトを出てマウンドに歩いてきたジョン・シュ