10月11日（土）、12日（日）の2日間にわたって開催された「Coca-Cola X Fes 2025」に行ってきました。楽曲を聴くだけかと思いきや、体験型ブースがたくさんありました。その内容もとても面白かったので、レポートします！コカ・コーラが飲み放題！？「Coca-Cola X Fes 2025」では有名なアーティストさん達が公演するということで参加しました。しかし、このフェスは音楽だけではありません。体験型ブースがアリーナの周りにあるの