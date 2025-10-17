HYBEの日本レーベルYX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ「aoen（アオエン）」が人気の勢いを加速させている。【写真】aoen、先輩・＆TEAMとグループショット10月15日にリリースされたaoenのデジタルシングル『青春インクレディブル』のタイトル曲MVが、公開からわずか2日で100万回再生を達成した。タイトル曲『青春インクレディブル』は、突然始まった奇跡のような初恋と青春のときめきを爽やかなロックサウンドで表現