10月19日、世界体操競技選手権大会が始まる。今回は団体戦は実施されず、個人総合と種目別の個人戦のみとなる。パリ五輪翌年ということもあり、次の大舞台を見据えて新たなスタートとなる年。自身の現在地を確かめる重要な場でもある。パリ五輪に続き日本の底力を示すための舞台が始まる！日本代表は、男女ともに楽しみなメンバーがそろった。パリ五輪の団体で金メダル、さらに岡慎之助が個人総合と鉄棒で金メダルを獲得したのが象