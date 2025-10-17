子どもたちが楽しく遊びながら学べる、屋内型のプレイグラウンド「ちきゅうのにわ」が10月17日、徳島市の商業施設に四国で初めてオープンしました。テーマはズバリ「地球」。一体どんな施設なのかさっそく、私が体験してきました。 ■イオンモールにオープン 徳島市南末広のイオンモール徳島4階に、新しくオープンした「ちきゅうのにわ」。全国で14店舗を展開する、0歳から12歳までが対象