モデルの貴島明日香（29）が15日、自身のインスタグラムを更新。プールでのビキニ姿を披露し、ファンから大きな反響が寄せられている。【動画】「貴重な水着姿」夜のプールでビキニ姿を披露した貴島明日香貴島は、夜のプールで楽しそうに過ごす様子を動画で公開。自然体の表情が映し出され、リゾート気分たっぷりの映像に仕上がっている。投稿では「次はどこの国に行こうかなぁ」と、旅行好きらしい一言を添えた。コメント欄