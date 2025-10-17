俳優の長澤まさみ、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が17日、都内で行われた映画『おーい、応為』の初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】美しすぎる！可憐な着物姿で登場した長澤まさみ高橋演じる善次郎（渓斎英泉）は、長澤演じる応為の同志であり兄弟のような存在でありながら、家族を養うために職業として絵を描く現実主義者でもある複雑な人物となる。冒頭のあいさつで順番を迎えた高橋は1歩前に。