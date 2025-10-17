◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 ソフトバンク-日本ハム(17日、みずほPayPayドーム)日本ハムが初回に先制に成功しました。先頭の水谷瞬選手がヒットで出塁するとパスボールの間に2塁へ進塁。2番田宮裕涼選手のセカンドゴロで3塁へと進むと、3番レイエス選手が四球を選び、続く4番郡司裕也選手がライトへの犠牲フライで3塁ランナーが生還しました。