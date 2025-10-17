帝国データバンクは大阪・関西万博が日本経済に「一定のプラス効果があった」と評価した企業が67.5％に上ったとの調査結果を公表した。開幕前の調査で「期待できる」とした企業は43.5％だったため、「期待を上回る成果と受け止められた」と分析した。調査は10月9〜14日にインターネットで実施し、全国の1058社が回答。16日に結果を発表した。経済にプラスと評価した割合は、近畿で81.3％に達した一方、東北や北関東、東海は50