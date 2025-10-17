サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのほかＪ１鳥栖、仙台でもプレーしたイサック・クエンカ氏が怪我に苦しんだ自身の経験をもとに新たなビジネスを立ち上げた。バルセロナなどを中心としたカタルーニャ州で展開する一般紙アラやラジオ局カデナ・セール、ＲＡＣ１などで話した。クエンカ氏は半月板損傷など右膝の度重なる怪我で現役を引退。２０２１年仙台から母国へ戻った経験がある。「同じ膝を６回手術したが、最後の６