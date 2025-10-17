囲碁の7大タイトルの1つ、王座戦五番勝負の第1局は、つい先ほど、挑戦者の一力棋聖が勝利し、タイトル「五冠」に向けて好スタートを切りました。【映像】王座戦対局前の緊迫した様子井山裕太王座（36）に一力遼棋聖（28）が挑戦する王座戦の第1局は、秦野市の「陣屋」で午前10時から始まりました。井山王座は現在、王座を4連覇中で今回、5連覇を狙います。一力棋聖は7大タイトルのうち、棋聖、名人、天元、本因坊の4つを保持