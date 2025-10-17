クマの出没が全国で相次いでいます。今年度、クマ被害による死者は過去最多の7人と環境省は発表。 【写真を見る】相次ぐクマ出没… 厳戒態勢の中 伝統の｢どぶろく祭｣ 教員らに付き添われ集団登校する学校も 岐阜 10月5日、岐阜県の世界遺産白川郷では、スペイン人観光客の男性がツキノワグマに襲われ、軽いけがをする被害がありました。この一件を受けて警察官らが周辺をパトロールし、観光客らに注意を呼びかけています。