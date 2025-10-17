現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】中山秀征さんが演じるのは…41回以降に初登場となるキャストの扮装写真がNHKより公開されました。新キャスト3名が演じるのは以下の通りです。■中山秀征さん加藤千陰・・・書家であり和学者。蔦重とていは彼のもとを訪れる。■太田光（爆笑問題）さん大当開運・・・蔦重が耕書堂に呼んできた評判の人相見。■中村莟玉さん万次郎・