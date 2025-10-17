バスケットボールりそなグループB1、秋田ノーザンハピネッツは18日、今シーズンのホーム開幕戦を迎えます。ここまで5試合を終えてまだ1勝どまりですが、課題の守備を立て直し、ハピネッツらしさを体現してホームでの勝利を目指します。シーズン6試合目にして、ようやくホーム開幕戦を迎える秋田ノーザンハピネッツ。Bリーグ創設から10年目、さらに来シーズンか