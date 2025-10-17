＜ファンケルクラシック初日◇17日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞国内シニアツアー2年目の51歳・古庄紀彦が、7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。6アンダー・2位タイで初日を滑り出した。【写真】宮本勝昌が使う1本11万円のウェッジを激写！シニアでの自己ベストは昨年大会での4位。「すごく好きで、得意なコース。自分のプレーができれば、おのずとスコアは伸びるかなと思ってやっています」。そん