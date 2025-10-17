＜富士通レディース初日◇17日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞これまでの不調がウソのように、グリーン上のプレーが冴えわたった。3メートルのチャンスから、8メートルのロングパットまで、面白いように決まる。「これをしっかり続けることができれば、いい方向にいくんじゃないかな。やり切りたいと思える結果でした」。渋野日向子は6アンダーの好スコアで、日本ツアーで自身初となる単独首位