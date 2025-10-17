＜BMW女子選手権2日目◇17日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞初日「67」で2日目「65」。畑岡奈紗はトータル12アンダーまで伸ばし、首位と4打差の5位で週末へと進む。きょうは序盤から強い風が吹いたが、ボギーフリーでラウンド。「ショットの感覚はあまり良くないんですけど、大きなミスなくできた」と充実感を示した。【写真】カッコイイ！畑岡奈紗が手に入れたい高級車初日とは逆の、南向きの風が強く吹き付