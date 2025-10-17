森友学園をめぐる決裁文書の改ざん問題。遺族が佐川宣寿氏のメールなどを優先的に開示するよう、財務省に申し入れました。赤木雅子さん「本当に大切な所をうやむやにされている。そんな感じがします」１７日午後、大阪市内で悲痛な心境を述べた、赤木雅子さん。雅子さんの夫で、近畿財務局職員だった俊夫さんは、森友学園への国有地売却に関する決裁文書の改ざんを命じられたことを苦に、自殺しました。雅子さんは、財務省側が検察