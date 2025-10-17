大阪・梅田のビルで背後から男性を刺したとして４４歳の女を現行犯逮捕。刺された男性は、重傷です。午後１時半ごろ大阪市北区にある大阪富国生命ビルの地下２階の通路で「刃物で刺されたと言っている」と、ビル関係者から警察に通報がありました。警察などによりますと、神戸市東灘区に住む５８歳の男性が背中や胸をナイフで刺され重傷だということです。警察はその場にいた大阪市平野区に住む４４歳の女を殺人未遂の疑いで