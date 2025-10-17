アフリカの島国マダガスカルで17日、クーデターを主導した軍幹部が大統領に就任しました。ロイター通信などによりますと、マダガスカルで17日、軍幹部のランドリアニリナ大佐が大統領への就任を宣誓しました。軍の精鋭部隊を率いるランドリアニリナ大佐は、先週、政府に反旗を翻す形で、若者を中心に激化していた反政府デモに参加し、12日にラジョエリナ大統領が国外に逃亡した後は、国家権力の掌握を宣言していました。今後、軍が