10月17日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「どうなる首班指名！各党の舞台裏」というテーマで、ジャーナリストの鈴木哲夫氏に話を伺った。 長野智子「自民・公明党の連立が崩壊して一週間ですね。来週21日