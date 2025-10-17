自民党と日本維新の会の連立は、つまるところ数合わせだとベテラン政治記者は喝破した。2025年10月16日放送の「Nスタ」（TBS 系）で、「（自民党も維新の会も）ただの数合わせにしか見えませんが......」とメインキャスターの井上貴博アナが聞くと、TBSテレビスペシャルコメンテーター・星浩氏はこう解説した。ローカル政党から全国展開をしたい維新「自民党は公明党が抜けたので、とにかく圧倒的に数が足りなくなっちゃったわけで