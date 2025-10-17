厚生労働省が、今日17日(金)に発表した「インフルエンザの発生状況」によると、令和7年第41週(令和7年10月6日から令和7年10月12日まで)分の定点あたり報告数は、前週よりも増え、昨年同期よりも多くなっている。来週は気温が平年よりも低い日が続く見込み。日ごとの気温の変化が大きいため、体調管理にご注意を。インフルエンザ患者昨年同期を上回る17日(金)、厚生労働省が発表した「インフルエンザの発生状況」によりますと、令