ポップでストレート。まさかバー・イタリア（bar italia）の作品をこう形容する日が来るとは夢にも思わなかった。最新作のタイトルは『Some Like It Hot』。『お熱いのがお好き』の邦題でも知られるマリリン・モンローの主演作と同じタイトルを冠し、まつ毛の長い眼がウインクする純白のジャケットを着飾った本作は、ミステリアスな雰囲気を放っていたバンドのパブリック・イメージからの脱皮を声高に主張している。2023年に〈Mata