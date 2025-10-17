◆第７８回秋季東北地区高校野球大会▽決勝花巻東３―２八戸学院光星（１７日・花巻）決勝の舞台は学校のすぐ隣、徒歩で行ける距離のなじみのある球場だった。花巻東・佐々木洋監督は「何としてもこの地で喜びを分かち合いたい、感謝を勝利で届けたいと思っていた」。当初、決勝戦は盛岡市にあるきたぎんボールパークで開催される予定だったが、雨天順延の影響で花巻球場に変更された。「県大会もきたぎんですし、花巻で決勝