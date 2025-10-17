◆第７８回秋季東北地区高校野球大会▽決勝花巻東３―２八戸学院光星（１７日・花巻）２点を追う９回に１死満塁のチャンスを作ったが、暴投による１点のみに終わって悔しい準優勝。八戸学院光星・仲井宗基監督は「出塁はしていたがここ１番で打てなかった。万谷君に圧倒されたと思う」と、相手エース・万谷の前に走者を出しながら１３残塁と好機で１本が出なかったことを悔やんだ。明治神宮大会出場はならなかったが、来春