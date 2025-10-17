１０月１３日のマイルＣＳ南部杯（１０着）後に引退、種牡馬入りが発表されたイグナイター（牡７歳、兵庫・新子雅司厩舎、父エスポワールシチー）が、来年の春からアロースタッド（北海道新ひだか町）でけい養されることが分かった。１７日に馬主の野田善己氏と、アロースタッドがＸで発表した。野田氏はＸで「厳しい戦いになるのは承知してますが、良いコンディションにて種付けシーズンを迎えれるよう努めますので、繁殖牝馬